إعلان

"بعد مصدق".. لاعب جديد يقترب من فسخ تعاقده مع الزمالك

كتب - يوسف محمد:

01:40 ص 04/12/2025
اقترب عبد الحميد معالي لاعب نادي الزمالك، من فسخ تعاقده مع الفارس الأبيض من طرف واحد، بسبب عدم الحصول على مستحقاته خلال الفترة الماضية.

وكان نادي الزمالك أعلن في يوليو الماضي، التعاقد مع صاحب ال 19 عاما، قادما من فريق اتحاد طنجة المغربي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عبد الحميد معالي يبدأ إجراءات فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، بعد انتهاء مهلة الإنذار الذي قدمه من قبل للحصول على مستحقاته".

وأضاف: "اللاعب كان قد تقدم بإنذار من قبل لإدارة النادي، للمطالبة بالحصول على مستحقاته في مهلة أقصاها أسبوعين، قبل أن يبدأ في إجراءات فسخ تعاقده مع الفريق".

ولم يظهر صاحب ال 19 عاما، بشكل كبير مع الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية، منذ الانضمام إلى الفريق، حيث اكتفى بالمشاركة في 8 لقاءات فقط أغلبهم كبديل، لم يسجل أو يصنع أي هدف خلالهم.

والجدير بالذكر، أن المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، كان قد فسخ تعاقده مع الفارس الأبيض منذ فترة قليلة، بسبب عدم الحصول على مستحقاته أيضًا.

