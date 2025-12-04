بيراميدز يكشف سر تأخر انضمام فيستون ماييلي لمنتخب الكونغو

تلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يفيد باستمرار بقاء المهاجم الدولي فيستون ماييلي ضمن صفوف الفريق حتى 15 ديسمبر الجاري، وذلك التزاماً بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان بيراميدز تلقى في وقت سابق استدعاءً رسمياً من المنتخب الكونغولي يطلب انضمام ماييلي إلى معسكر الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب، بدءاً من 8 ديسمبر.

وجاء ذلك بعد قرار الفيفا الأخير، بتأجيل التحاق اللاعبين المحترفين بمنتخباتهم المشاركة في البطولة القارية إلى منتصف ديسمبر، مما دفع الاتحاد الكونغولي إلى إخطار بيراميدز بتعديل موعد انضمام ماييلي، ليصبح في التاريخ الجديد المعتمد من الاتحاد الدولي.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي بيراميدز فوزاً على نظيره كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.