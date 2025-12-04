مباريات الأمس
جلسة لبيب وجون تحسم موقف مدرب الزمالك قبل ساعات من استئناف التدريبات

كتب : محمد خيري

08:00 ص 04/12/2025
حسم مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه بشأن استمرار أحمد عبدالرؤوف في منصب المدير الفني للفريق الأول، وذلك بعد جلسة مطوّلة جمعت بين حسين لبيب رئيس النادي، وجون إدوارد المدير الرياضي، لمناقشة مستقبل الجهاز الفني وخطة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع، وفق مصادر داخل النادي، مناقشة شاملة لأوضاع الفريق واحتياجاته الفنية، إضافة إلى تقييم الأداء خلال المباريات الأخيرة، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك بسبب الغيابات المؤثرة قبل مباريات كأس عاصمة مصر.

وخلال الجلسة، أبدى جون إدوارد قناعته بقدرات عبدالرؤوف الفنية، مؤكدًا دعمه الكامل له ولطاقمه المعاون، خاصة بعد نجاحه في التعامل مع المرحلة الماضية رغم الضغوط. كما شدد على أهمية الاستقرار الفني في هذا التوقيت، معتبرًا أن تغييرات الأجهزة قد تؤثر سلبًا على الفريق.

وبناءً على المناقشات، استقر الزمالك رسميًا على استمرار أحمد عبدالرؤوف كمدير فني للفريق الأول، مع منح الجهاز الفني صلاحيات كاملة في إدارة الملفات الفنية، ومن بينها اختيار القائمة ووضع برنامج الإعداد للمباريات المقبلة.

كما تقرر عقد جلسات تنسيقية أسبوعية بين الجهاز الفني والإدارة لضمان توفير الدعم المطلوب، سواء على المستوى الإداري أو الفني، ولحل أي أزمات قد تواجه الفريق.

ويأمل مجلس إدارة الزمالك أن يسهم هذا الاستقرار الفني في استعادة النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع دخول الفريق منافسات مهمة في الدوري والكونفدرالية وكأس مصر.

