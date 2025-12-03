للمرة السادسة تواليًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك

تلقى نادي الزمالك صدمة قوية جديدة، بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا رسميًا بإيقاف قيد النادي للمرة السادسة، بسبب عدم التزامه بسداد عدة مستحقات متأخرة تخص لاعبين ومدربين سابقين.

وتتراكم القضايا الصادرة ضد الزمالك في فيفا، وفي ظل عدم إغلاق الملفات المالية خلال المواعيد المحددة، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي لاتخاذ خطوة جديدة بإعادة فرض عقوبة إيقاف القيد لحين السداد.

وتعد هذه العقوبة هي السادسة تواليًا التي يتلقاها نادي الزمالك بعدما وقعت عليه 5 عقوبات سابقة بسبب مستحقات متأخرة لمدربه البرتغالي السابق جوزيه جوميز ومساعديه بالإضافة لقضية كريستيان جروس المدير الفني الأسبق.

