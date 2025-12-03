مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

0 0
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

حارس جديد في تدريبات الزمالك لتعويض غياب عواد وصبحي

كتب : محمد خيري

03:54 م 03/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صبحي حارس الزمالك
  • عرض 9 صورة
    حارس الزمالك من مباراة دريمز الغاني
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد حارس الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد حارس الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد صبحي حارس مرمي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد حارس الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك تصعيد الحارس الشاب عمر عبدالعزيز للتدريبات، لتعويض غياب الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، بسبب التزامهما مع المنتخبات الوطنية في الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لاستئناف تدريباته من جديد غدًا على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، وتحديدا مواجهة كهرباء الإسماعيلية، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواجد الثنائي محمد عواد مع منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب حاليا، بينما يتواجد محمد صبحي مع المنتخب الوطني الأول، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، بجانب الأزمة التي افتعلها المهدي سليمان، بالغياب بالغياب عن التدريبات الأخيرة والاستبعاد من رحلة جنوب أفريقيا

ويأتي هذا القرار، ضمن خطة الجهاز الفني لتعويض الغيابات، وأيضا لضمان توافر حراسة مرمى قوية للفريق خلال المباريات المقبلة، مع منح فرصة للشباب لإثبات قدراتهم والمشاركة بشكل أكبر مع الفريق الأول.

ومن المتوقع أن ينضم عمر عبدالعزيز للتدريبات الجماعية بداية من غدا الخميس، استعدادًا للمباريات المقبلة، بعد متابعة مستمرة من الجهاز الفني.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبدالرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة، بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق الزمالك تدريبات الزمالك غياب عواد وصبحي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المالية: تطبيق حزمة ضريبية جديدة مطلع يناير - تفاصيل
رئيس الحكومة يكشف تفاصيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تحويل للنيابة.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن وفاة السباح يوسف
"الإدارية العليا" تستقبل 110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة