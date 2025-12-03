يفقد 15 لاعبا.. مدرب الزمالك في ورطة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

"حدث ما كنا نخشاه.. اتخطفنا".. أحمد حسن يعلق على تعادل المنتخب مع الكويت

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لاستئناف تدريباته من جديد غدًا على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، وتحديدا مواجهة كهرباء الإسماعيلية، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة، بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على استاد بيتر موكابا، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

غيابات عديدة في صفوف الزمالك

ويعاني نادي الزمالك من غيابات عديدة في صفوفه، تصل إلى 15 لاعبا، بسبب التواجد الدولي والإصابات.

ويغيب عن الزمالك كل من: محمد صبحي المنضم لمنتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، ومحمد عواد المتواجد مع منتخب مصر أيضًا لخوض منافسات كأس العرب، وحسام عبدالمجيد، ومحمود حمدي “الونش”، ومحمد إسماعيل لانضمامهم لمنتخب مصر، بجانب فسخ صلاح مصدق لعقده قبل أيام قليلة.

ويغيب أيضًا أحمد فتوح المتواجد مع منتخب مصر، ومحمود بنتايج المنضم لمنتخب المغرب للمشاركة في كأس العرب.

ويعاني الفريق من غياب الثنائي المصاب أحمد ربيع ونبيل عماد “دونجا”، بجانب تواجد محمد شحاتة مع المنتخب الوطني.

ويفقد الزمالك أيضًا كلًا من: عدي الدباغ لتواجده مع منتخب فلسطين، وسيف الجزيري مع منتخب تونس، وشيكو بانزا مع منتخب أنغولا.

كما يغيب عن صفوف الزمالك اللاعب محمد السيد، نظرا لتجميده من جانب مجلس الإدارة، كما أكد المدير الفني، بسبب عدم الوصول لاتفاق لتجديد عقده حتى الآن.