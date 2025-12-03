مواعيد مباريات الأربعاء والقنوات الناقلة

لماذا حصل إسلام عيسى على أعلى تقييم للاعبي منتخب مصر أمام الكويت ؟

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، ومباراة ليفربول أمام نظيره سندرلاند في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

برايتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساء - بي إن سبورت 3

أرسنال ضد برينتفورد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

بيرنلي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساء - بي إن سبورت 4

ليفربول ضد سندرلاند - 10:15 مساء - بي إن سبورت 1

ليدز يونايتد ضد تشيلسي - 10:15 مساء - بي إن سبورت 6

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو ضد ريال مدريد - 8:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

أتالانتا ضد جنوي - 4:00 مساء - منصة شاهد

نابولي ضد كالياري - 7:00 مساء - منصة شاهد

إنتر ميلان ضد فينيزيا - 10:00 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري المصري

بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

بوخوم ضد شتوتجارت - 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية 2

فرايبورج ضد دارمشتات - 7:00 مساء - لم يتم الإعلان عن القناة

هامبورج ضد هولشتاين كيل - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية 2

يونيون برلين ضد بايرن ميونخ - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية 1

مواعيد مباريات كأس العرب

الجزائر ضد السودان - 2:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

العراق ضد البحرين - 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

الأردن ضد الإمارات - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

