أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة في شرق محافظة الخرج الواقعة جنوب شرقي العاصمة الرياض.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية، أعلنت عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز خارج مدينة الخرج.

وتواصل إيران منذ السبت، تنفيذ هجمات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، إلى جانب أهداف داخل العمق الإسرائيلي، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 4"، وذلك ردًا على الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من القيادات البارزة، إضافة إلى مدنيين.