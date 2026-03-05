مباريات الأمس
قرار من إدارة نادي الشمس بشأن اللاعب محمد هاني لاعب الجودو الراحل

كتب : يوسف محمد

01:03 ص 05/03/2026 تعديل في 01:06 ص

نادي الشمس

أعلن مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبو زيد حالة الحداد لمدة 3 أيام داخل صالة الجودو، بعد وفاة لاعب الجودو محمد هاني أمس الأربعاء.


وأشار مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبو زيد، أن حالة الحداد على لاعب الجودو محمد هاني داخل صالة الكاراتيه، بدأت من الأمس الأربعاء 4 مارس الجاري.


وكان نادي الشمس أعلن أمس الأربعاء 4 مارس الجاري، وفاة لاعب الجودو بالنادي محمد هاني، متأثراً بإصابته بجرح طعني نافذ في الصدر، جراء مشاجرة عنيفة.


تفاصيل مقتل لاعب الجودو محمد هاني


وأشارت التحريات الأمنية، أن اللاعب توفي بعد دخوله في مشاجرة مع أحد زملائه، ليقوم الأخير باستخدام سلاح أبيض مما أسفر عن إصابة محمد هاني لاعب الشمس، مما أدى إلى وفاته.


كما أشارت التحريات الأمنية، أن سبب الأزمة هو خلاف بين الثنائي على صداقة إحدى الفتيات.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بعد ساعات من ارتكابه الجريمة، وأقر بارتكاب الواقعة للسبب الذي تم ذكره سابقا.

نادي الشمس الدوري المصري

