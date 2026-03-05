مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

كواليس مران الزمالك اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب : نهي خورشيد

12:12 ص 05/03/2026

معتمد جمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته الجماعية على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جلسة تحفيزية من معتمد جمال للاعبي الزمالك

وعقد معتمد جمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شدد خلالها على أهمية المباراة المقبلة وضرورة الفوز للحفاظ على صدارة الدوري.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل جميع اللاعبين في الفترة الأخيرة، مؤكداً ثقته في قدراتهم على مواصلة الانتصارات.

وقدم معتمد جمال خلال الجلسة شرحاً لأبرز الجوانب الفنية التي سيتم تطبيقها في المران، ووزع بعض التعليمات الخاصة لتعزيز الأداء التكتيكي للفريق.

عودة المصابين لمران الزمالك

وشهد المران انتظام كلاً من عمر جابر، الظهير الأيمن وآدم كايد لاعب الوسط، بعد تعافيهما من الإصابات السابقة، إذ كان جابر يعاني من آلام في الظهر، بينما تعافى كايد من إصابة في عضلة السمانة.

كما شارك عمرو ناصر مهاجم الفريق، في جزء من التدريبات بعد شفائه من تمزق العضلة الخلفية، والذي أبعده عن المباريات الأخيرة.

تدريبات بدنية وخططية مكثفة

خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية قوية ضمن المران، أعقبها تنفيذ تدريبات خططية ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق بعض الجمل التكتيكية.

وتلتها تقسيمة فنية لتقييم مدى استيعاب اللاعبين للتعليمات وتنفيذها على أرض الملعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تدريبات الزمالك الزمالك معتمد جمال الدوري المصري الاتحاد السكندري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
سفرة رمضان

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
حوادث وقضايا

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
دراما و تليفزيون

عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
من العراق.. هجوم بري على إيران بدعم أمريكي إسرائيلي
شئون عربية و دولية

من العراق.. هجوم بري على إيران بدعم أمريكي إسرائيلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان