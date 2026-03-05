واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته الجماعية على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جلسة تحفيزية من معتمد جمال للاعبي الزمالك

وعقد معتمد جمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شدد خلالها على أهمية المباراة المقبلة وضرورة الفوز للحفاظ على صدارة الدوري.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل جميع اللاعبين في الفترة الأخيرة، مؤكداً ثقته في قدراتهم على مواصلة الانتصارات.

وقدم معتمد جمال خلال الجلسة شرحاً لأبرز الجوانب الفنية التي سيتم تطبيقها في المران، ووزع بعض التعليمات الخاصة لتعزيز الأداء التكتيكي للفريق.

عودة المصابين لمران الزمالك

وشهد المران انتظام كلاً من عمر جابر، الظهير الأيمن وآدم كايد لاعب الوسط، بعد تعافيهما من الإصابات السابقة، إذ كان جابر يعاني من آلام في الظهر، بينما تعافى كايد من إصابة في عضلة السمانة.

كما شارك عمرو ناصر مهاجم الفريق، في جزء من التدريبات بعد شفائه من تمزق العضلة الخلفية، والذي أبعده عن المباريات الأخيرة.

تدريبات بدنية وخططية مكثفة

خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية قوية ضمن المران، أعقبها تنفيذ تدريبات خططية ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق بعض الجمل التكتيكية.

وتلتها تقسيمة فنية لتقييم مدى استيعاب اللاعبين للتعليمات وتنفيذها على أرض الملعب.