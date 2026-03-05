أكسيوس: إيران أرسلت رسائل لواشنطن دون رد أمريكي

أرسلت إيران عدة رسائل إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن واشنطن لم تقدم أي رد رسمي حتى الآن، وفق شبكة أكسيوس.

وتواصل إيران، منذ يوم السبت، هجماتها العسكرية مستهدفة قواعد أمريكية في المنطقة، إضافة إلى مواقع داخل العمق الإسرائيلي، حيث تندرج هذه العمليات ضمن حملة أطلقت عليها إيران اسم "الوعد الصادق 4".

تأتي الهجمات الإيرانية، ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة، والتي أدت إلى سقوط مئات القتلى من بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، فضلاً عن العديد من المدنيين.