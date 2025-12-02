مباريات الأمس
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

مدرب منتخب مصر السابق ينتقد أداء مصر أمام الكويت في كأس العرب

كتب : محمد القرش

11:07 م 02/12/2025

عمرو السولية من مباراة مصر والكويت

انتقد هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، غياب الرؤية الفنية الواضحة حول منتخب المحليين المشارك حاليًا في بطولة كأس العرب.

وأكد رمزي خلال ظهوره في برنامج أوضة اللبس على قناة النهار، أن المنتخب كان من المفترض أن يكون رافدًا أساسيًا للمنتخب الأول، من خلال تقديم لاعبين مميزين قادرين على سد الثغرات مستقبلا، إلا أن الواقع الحالي لا يعكس ذلك.

وتساءل رمزي عن الهدف الحقيقي من المشاركة في البطولة: "هل هي مجرد التواجد في المحفل الدولي والظهور المشرف، أم هناك خطة لاستمرار هذه المجموعة بعد انتهاء البطولة لضمان بناء منتخب رديف قوي؟".

وشدد على ضرورة وجود مشروع طويل الأمد لمنتخب المحليين، بدلاً من الاكتفاء بالمشاركة الرمزية في البطولات دون تحقيق استفادة حقيقية للمنتخب الأول.

