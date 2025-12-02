مباريات الأمس
"قبل يد المعلم".. لقاء يجمع بين ممدوح عباس وحسن شحاتة

كتب : هند عواد

07:23 م 02/12/2025

ممدوح عباس يلتقي بحسن شحاتة

نشر أيمن ممدوح عباس، نجل ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، صورة لوالده مع حسن شحاتة "المعلم"، أسطورة القلعة البيضاء ومنتخب مصر.

وظهر ممدوح عباس في الصورة التي نشرها أيمن على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وهو يقبّل يد حسن شحاتة.

وأرفق أيمن ممدوح عباس الصورة بتعليق: "أصدقاء العمر.. ربنا يحفظهم ويديم المحبة بينهم".

وكان حسن شحاتة قد تعرّض لوعكة صحية في الأشهر الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وحرص نجوم كرة القدم على زيارته.

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك



ممدوح عباس حسن شحاتة أسطورة القلعة البيضاء منتخب مصر

