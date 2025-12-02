نشر أيمن ممدوح عباس، نجل ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، صورة لوالده مع حسن شحاتة "المعلم"، أسطورة القلعة البيضاء ومنتخب مصر.

وظهر ممدوح عباس في الصورة التي نشرها أيمن على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وهو يقبّل يد حسن شحاتة.

وأرفق أيمن ممدوح عباس الصورة بتعليق: "أصدقاء العمر.. ربنا يحفظهم ويديم المحبة بينهم".

وكان حسن شحاتة قد تعرّض لوعكة صحية في الأشهر الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وحرص نجوم كرة القدم على زيارته.

