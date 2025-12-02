"الاستفادة من الرحيل".. شوبير يكشف تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع محمد السيد
كتب : محمد خيري
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع محمد السيد من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
قال شوبير في برنامجه الإذاعي: "نادي الزمالك بيحاول يقنع محمد السيد بالعرض القديم بـ5 ملايين، وكمان بيحاول معاه إن ممكن تكون بطولة كأس مصر فرصة لظهوره وإثبات نفسه".
وأضاف: "وممكن كمان النادي يحط في العقد بتاعه إن لو جاله عرض، إنه ممكن يرحب باحترافه".
وأكمل: "معنى كدا إن الزمالك هيفتح الباب تاني لمحمد السيد، وهيحاول معاه سواء بالتجديد أو الرحيل في يناير، واستفادة الطرفين".