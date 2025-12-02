مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"الاستفادة من الرحيل".. شوبير يكشف تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع محمد السيد

كتب : محمد خيري

02:50 م 02/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد السيد
  • عرض 12 صورة
    محمد السيد 2
  • عرض 12 صورة
    محمد السيد 1
  • عرض 12 صورة
    محمد السيد 3
  • عرض 12 صورة
    احتفال محمد السيد لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمد السيد ناشئ الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمد السيد
  • عرض 12 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك الشاب
  • عرض 12 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمد السيد
  • عرض 12 صورة
    محمد السيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع محمد السيد من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

قال شوبير في برنامجه الإذاعي: "نادي الزمالك بيحاول يقنع محمد السيد بالعرض القديم بـ5 ملايين، وكمان بيحاول معاه إن ممكن تكون بطولة كأس مصر فرصة لظهوره وإثبات نفسه".

وأضاف: "وممكن كمان النادي يحط في العقد بتاعه إن لو جاله عرض، إنه ممكن يرحب باحترافه".

وأكمل: "معنى كدا إن الزمالك هيفتح الباب تاني لمحمد السيد، وهيحاول معاه سواء بالتجديد أو الرحيل في يناير، واستفادة الطرفين".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد السيد شوبير الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب