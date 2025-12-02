"الخطاب وصل".. أول تحرك رسمي من برشلونة للتعاقد مع لاعب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع محمد السيد من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

قال شوبير في برنامجه الإذاعي: "نادي الزمالك بيحاول يقنع محمد السيد بالعرض القديم بـ5 ملايين، وكمان بيحاول معاه إن ممكن تكون بطولة كأس مصر فرصة لظهوره وإثبات نفسه".

وأضاف: "وممكن كمان النادي يحط في العقد بتاعه إن لو جاله عرض، إنه ممكن يرحب باحترافه".

وأكمل: "معنى كدا إن الزمالك هيفتح الباب تاني لمحمد السيد، وهيحاول معاه سواء بالتجديد أو الرحيل في يناير، واستفادة الطرفين".