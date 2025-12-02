مباريات الأمس
15 صورة جديدة من حفل زفاف أحمد حمدي لاعب الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

02:17 م 02/12/2025
  عرض 10 صورة
  عرض 10 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (15)
  عرض 10 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (3)
  عرض 10 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (2)
  عرض 10 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (12)
  عرض 10 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (11)
  عرض 10 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (14)
  عرض 10 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (10)
  عرض 10 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (13)
  عرض 10 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (1)

شارك أحمد حمدي لاعب خط وسط الزمالك، صورا جديدة لمتابعيه من حفل زفافه علي اللاعبة شهد مكرم، والذي أقيم خلال الأيام الماضية.


ونشر حمدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، صورا من الحفل الذي حضره العديد من زملائه ونجوم كرة القدم.


وعقد أحمد حمدي قرانه بزميلته في النادي شهد مكرم لاعبة كرة القدم النسائية بالزمالك.


كما حضر حفل الزفاف، عبدالواحد السيد مدير الكرة السابق للزمالك، ومصطفي شلبي لاعب الفريق السابق، وناصر ماهر ومدير الكرة عبدالناصر محمد.

أحمد حمدي خط وسط الزمالك اللاعبة شهد مكرم لاعب الزمالك

