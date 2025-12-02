15 صورة جديدة من حفل زفاف أحمد حمدي لاعب الزمالك

"الخطاب وصل".. أول تحرك رسمي من برشلونة للتعاقد مع لاعب الأهلي

شارك أحمد حمدي لاعب خط وسط الزمالك، صورا جديدة لمتابعيه من حفل زفافه علي اللاعبة شهد مكرم، والذي أقيم خلال الأيام الماضية.



ونشر حمدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، صورا من الحفل الذي حضره العديد من زملائه ونجوم كرة القدم.



وعقد أحمد حمدي قرانه بزميلته في النادي شهد مكرم لاعبة كرة القدم النسائية بالزمالك.



كما حضر حفل الزفاف، عبدالواحد السيد مدير الكرة السابق للزمالك، ومصطفي شلبي لاعب الفريق السابق، وناصر ماهر ومدير الكرة عبدالناصر محمد.