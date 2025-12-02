مباريات الأمس
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب

كتب : محمد خيري

10:45 ص 02/12/2025
    لاعبي منتخب مصر
    لاعبي منتخب مصر الثاني
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (3)
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (1)
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (6)
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (7)
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (5)
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 2
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 1
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 13
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 7
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 6
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 5
    بعثة منتخب مصر الثاني تصل الدوحة استعدادا لكأس العرب 3
    منتخب مصر الثاني (1)
    منتخب مصر حسين الشحات وحلمي طولان
    منتخب مصر الثاني

يفتتح منتخب مصر الثاني مبارياته، اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة الكويت، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة، المقامة في قطر بين 1 و18 ديسمبر الحالي.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب

وتنطلق مباراة مصر والكويت في كأس العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، على استاد لوسيل، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد منتخبا مصر والكويت ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبي الأردن والإمارات.

ويأمل المنتخب المصري الثاني، بقيادة حلمي طولان، في تحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة مبكرًا، وتجنب الدخول في الحسابات الصعبة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت مجانًا

وتُذاع مباراة مصر والكويت، في الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على عدد من القنوات المفتوحة، وهي: "بي إن سبورتس" المفتوحة، كما تُذاع مباريات البطولة عبر قنوات "الكاس" و"دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" و"الكويت الرياضية" و"إم بي سي مصر 2".

منتخب مصر منتخب مصر الثاني الكويت منتخب الكويت كأس العرب

