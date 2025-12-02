مباريات الأمس
جميع المباريات

"إيقاف تحليل الأداء قبل مباراة الأهلي؟".. حازم إمام: ليست حجة لفيريرا

كتب : مصطفى الجريتلي

12:43 ص 02/12/2025
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
    يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر حازم إمام مدرب الزمالك السابق، تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا المدرب السابق للفريق عن دعم قدرتهم على تحليل فريق الأهلي قبل مباراتهما بسبب عدم سداد فواتير المنصة المتخصصة في الفيديوهات التحليلية.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك خسر تحت قيادة يانيك فيريرا بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وأشار حازم إمام في تصريحات لقناة النهار إلى أنه بالفعل حدث إيقاف الاشتراك بمنصة تحليل الأداء ققبل مباراة الأهلي:"هذه ليست حجة فالكل يعرف كيف يلعب الأهلي وهو أمر لا يمثل عائق لنا والمشكلة تم حلها قبل مباراة الأهلي بيومين وحصلنا على كافة المعلومات التي كنا نحتاجها".

وأردف المدرب المساعد السابق بجهاز فيريرا:"لا يوجد مدرب عمل بالزمالك وتحدث عنه بشكل سيء بعد رحيله، أيمن الرمادي يتغنى بحب النادي حتى الآن رغم أنه عمل لمدة شهر".

وأوضح حازم إمام أن الفريق لم يتم إعداده بدنيًا بطريقة جيدة، مضيفًا:"فيريرا لم يكن مقتنعًا بهذه المشكلة في حين بعض اللاعبين تحدثوا معي عن الأمر وأن اللياقة البدنية تنخفض في الشوط الثاني من المباريات".

وأتم حازم إمام تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعبين لم يكونوا يفضلوا الحديث معه بسبب شخصيته،مدللاً على ذلك بما حدث مع سيف الدين الجزيري واستبعاده.

وكان فيريرا قد أعلن خلال مؤتمر صحفي له مع الزمالك بأن سيف الجزيري لن يشارك معه بالمباريات.

