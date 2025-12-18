تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى مواجهة خليجية مرتقبة، تجمع بين منتخبي السعودية والإمارات، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، في لقاء يحمل طابع "الديربي" ويُقام من أجل حسم الميدالية البرونزية.

ويصطدم المنتخبان في مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما ودّع المنتخب السعودي منافسات نصف النهائي بالخسارة أمام الأردن، فيما خسر المنتخب الإماراتي أمام المغرب في الدور ذاته.

موعد مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

ويمتلك الأخضر السعودي سجلًا أفضل في مباريات تحديد المراكز، بعدما نجح في حصد المركز الثالث مرة واحدة في نسخة عام 1985، بينما يبقى أفضل إنجاز للمنتخب الإماراتي هو احتلال المركز الرابع في نسخة 1998.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والإمارات اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات

وتُنقل المباراة بين السعودية والإمارات، عبر شاشة قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة، ضمن تغطية شاملة للبطولة، كما تذاع مواجهات كأس العرب عبر عدد من القنوات العربية، أبرزها قنوات الكأس، ودبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، والكويت الرياضية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل الرغبة المشتركة للمنتخبين في إنهاء مشوارهما بالبطولة على منصة التتويج، وحصد المركز الثالث في واحدة من أقوى نسخ كأس العرب.