شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها التهديد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة، واقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع صفقة مهاجم جديد في يناير المقبل.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"المهاجم القناص يقترب".. شبانة يكشف كواليس صفقات الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تحركات مكثفة داخل النادي الأهلي لحسم عدد من الصفقات القوية، في إطار خطة تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة. (طالع التفاصيل)

"أنا متربي ومش مستني حد يقول".. روقا يشن هجومًا ناريًا على ثنائي الزمالك

وجّه محمد أشرف «روقا»، لاعب الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، رسالة حادة وقوية إلى ثنائي نادي الزمالك السابق، عبدالواحد السيد وأيمن عبدالعزيز، ردًا على تصريحات اعتبرها مسيئة ومجافية للحقيقة.(طالع التفاصيل)

قرار صادم ضده.. تفاصيل مشادة أحمد عبد الرؤوف مع لاعب الزمالك في المران

كشف مصدر مطلع أن تدريبات نادي الزمالك اليوم شهدت مشادة كلامية بين أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، وأحمد حمدي لاعب الفريق، بسبب حالة الغضب التي يعيشها اللاعب في الفترة الأخيرة.(طالع التفاصيل)

هل تُسحب أرض نادي الزمالك بميت عقبة؟.. التفاصيل كاملة

كشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن احتمالية سحب جزء من أرض نادي الزمالك بمقره في ميت عقبة، خلال شهر أغسطس المقبل، حال عدم التزام النادي بسداد مستحقاته المالية المتأخرة.(طالع التفاصيل)

ضربة موجعة للنشامى.. يزن النعيمات يجري جراحة الرباط الصليبي

تلقى منتخب الأردن ونادي العربي القطري ضربة قوية، بعدما خضع يزن النعيمات، نجم النشامى، صباح اليوم الأربعاء، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.(طالع التفاصيل)

"ملكوش دعوة بالأرض".. رسالة تحذيرية من جون إدوارد للاعبي الزمالك

وجّه جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تحذيرًا واضحًا لجميع لاعبي الفريق بضرورة الابتعاد التام عن أزمة أرض النادي، مؤكدًا أن الفريق الأول ليس طرفًا في هذه الأزمة، وأن تركيز اللاعبين يجب أن ينصب بالكامل على الجوانب الفنية داخل الملعب.(طالع التفاصيل)