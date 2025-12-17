هل تُسحب أرض نادي الزمالك بميت عقبة؟.. التفاصيل كاملة

كشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن احتمالية سحب جزء من أرض نادي الزمالك بمقره في ميت عقبة، خلال شهر أغسطس المقبل، حال عدم التزام النادي بسداد مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد رسلان، خلال تصريحاته لبرنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح على قناة «ON»، أن وزارة الأوقاف تنتظر سداد القسط الأخير المستحق على نادي الزمالك، والبالغ 875 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن عدم السداد قد يدفع الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي من بينها سحب جزء من أرض النادي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن سداد القسط المتبقي، رغم اقتراب الموعد المحدد.

واختتم رسلان تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الأوقاف ما زالت تفتح الباب أمام الحل الودي، إلا أن عدم السداد سيجعل سحب جزء من أرض نادي الزمالك أمرًا وارد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.