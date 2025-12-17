حسم اسم رئيس الشركة.. تحرك جديد من الزمالك للخروج من الأزمة المالية

أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز منتخب مصر على نيجيريا

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك جهوده المكثفة لمعالجة الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والعمل على إغلاق ملف شركة الكرة بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بها.

وأكد مصدر مطلع، أن الإدارة تسعى لتوفير بيئة مستقرة للفريق قبل انطلاق المباريات المهمة، وضمان انتظام العمل داخل النادي على جميع المستويات.

وأوضح المصدر، أن المجلس على دراسة مجموعة من الحلول السريعة والفعّالة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتسوية الالتزامات المستحقة، سواء تجاه اللاعبين أو الموظفين أو الأطراف الأخرى ذات العلاقة، بما يحفظ حقوق الجميع ويعيد الاستقرار للنادي على الصعيد المالي والإداري.

وأضاف أنه يتم العمل على حسم اختيار رئيس شركة الكرة خلال الفترة المقبلة، لضمان وجود قيادة واضحة وقادرة على إدارة شؤون الفريق بشكل مهني ومنهجي، بما يضمن استمرار تطور الأداء الرياضي ويُعزز قدرة النادي على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.

وأكمل، أن هذه الخطوات في إطار سعي مجلس الزمالك لتطبيق خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي والإداري للنادي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الموارد المالية من خلال شراكات جديدة ورعاية استثمارية، بالإضافة إلى متابعة الالتزامات القانونية والإدارية الخاصة بالشركة لضمان شفافيتها ومساءلة المسؤولين عن إدارتها.

وختتم أن المجلس هدفه الأساسي هو الحفاظ على مكانة النادي العريق، وحماية مصالح الأعضاء والجماهير، وتوفير كل الدعم اللازم للفريق الأول لكرة القدم، حتى يتمكن من المنافسة على البطولات المحلية والقارية بأفضل صورة ممكنة، مع تحقيق استقرار طويل الأمد لجميع القطاعات الرياضية بالنادي.