وقع في بير الأسانسير.. مصرع طفل سقط من ارتفاع 7 طوابق بالبحيرة

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته، إثر سقوطه من الطابق السابع داخل بئر مصعد أحد العقارات السكنية بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى دمنهور التعليمي، الطفل حمزة ناجي عبدالعال، 5 أعوام، مقيم شارع الفاروق عمر بطريق دمنهور – زاوية غزال، جثة هامدة بادعاء سقوط من الطابق السابع بالمنزل.

بسؤال أهل الطفل، تبين أنه أثناء تواجده بصحبة شقيقه البالغ من العمر 8 أعوام داخل مصعد العقار الذي يقيمان به، وأثناء نزولهما من الطابق السابع، حدث عطل بالمصعد تسبب في سقوط الطفل من الفراغ بين الكابينة وجدار السلم حتى ارتطم أرضًا، ما أدى لإصابته ووفاته في الحال.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، تبين إصابته بكسور في قاع الجمجمة ونزيف بالفم والأذنين.

نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها بالتصريح بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.