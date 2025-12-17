بالصور- وزير التعليم يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بأسوان

بالصور- خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في المنوفية

يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارته الميدانية لمحافظة أسوان، حيث تفقد عددًا من مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتفقد الوزير، يرافقه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد، وكذلك مدرسة محمد الدمرداش الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وذلك للوقوف على مستوى الانضباط، ومتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

وحرص وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان، خلال زيارتهما للمدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد، على تفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة شرح المعلمين للدروس داخل الفصول.

كما أجريا حوارًا مع المعلمين حول أساليب التدريس المتبعة في المدارس المصرية اليابانية، وتطبيق أنشطة «التوكاتسو»، وذلك خلال زيارة مدرسة محمد الدمرداش الابتدائية المشتركة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم للطلاب خلال فترة دراستهم، داعيًا إلى مواصلة التركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مشيدًا بمستواهم التعليمي.

وخلال الزيارة، التقى الوزير والمحافظ بعدد من أولياء الأمور للاطمئنان على جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، والاستماع إلى آرائهم حول المناهج المطورة.

ومن جانبه، قدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الشكر لوزير التربية والتعليم على الزيارات المتتالية التي يقوم بها للمحافظة، لما لها من أثر في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية ومستوى الخدمة المقدمة للطلاب، مؤكدًا أن المحافظة جاهزة لتقديم أي دعم أو مساندة لمواصلة تطوير المدارس ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابًا على توفير مناخ تعليمي مناسب وزيادة التحصيل الدراسي لدى الطلاب.