رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

كتب : نشأت علي

11:41 ص 17/12/2025

المستشار عصام الدين فريد

أدلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة محمد أمين الراعي بمنطقة المعادي، ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات على المقاعد الفردية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الدولة الديمقراطية، مشددًا على أهمية الإقبال على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان.

ودعا المستشار عصام فريد المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، تأكيدًا على حقهم الدستوري ودورهم في بناء مستقبل الوطن.

كما وجه رئيس مجلس الشيوخ الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، مشيدًا بدورها في الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، فضلًا عن توجيه الشكر لوزارة الداخلية وقياداتها ورجالها على جهودهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

عصام فريد مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

