وجّه محمد أشرف «روقا»، لاعب الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، رسالة حادة وقوية إلى ثنائي نادي الزمالك السابق، عبدالواحد السيد وأيمن عبدالعزيز، ردًا على تصريحات اعتبرها مسيئة ومجافية للحقيقة.

وكتب روقا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» رسالة مطولة، أكد في بدايتها أنها المرة الأولى التي يخرج فيها للرد العلني وذكر أسماء بعينها، موجهًا حديثه في البداية إلى عبدالواحد السيد، قائلًا إن الاحترام والمودة بينهما معروفة، لكنه شدد على وجود بند واضح في عقده، عكس ما تم تداوله بشأن عدم أحقيته في فسخ العقد من طرف واحد.

وأضاف روقا بنبرة حاسمة: "مسألة إني شخص متربي دي مش مفترض، أنا الحمد لله متربي ومتربي كويس جدًا، ومش مستني حد يشهد بده، وحضرتك عارف إني عمري ما كنت بكذب ولا بحوّر".

وانتقل لاعب الزمالك السابق للرد على أيمن عبدالعزيز، مؤكدًا أن الادعاء بأنه انضم للزمالك «من لا شيء» غير صحيح، موضحًا أنه قبل الانضمام للأبيض كان قد تجاوز 100 مباراة رسمية، وشارك مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة حسام البدري، كما انضم إلى منتخب مصر الأول في عهد هيكتور كوبر.

وأكد روقا أنه لا يبحث عن تبريرات أو افتعال أزمات، مشددًا على أن الحديث عن حصوله على أموال دون مشاركة غير دقيق، كاشفًا أنه مر بفترات طويلة داخل النادي لم يدخل خلالها أي مقابل مادي إلى منزله لعدة أشهر.

واختتم روقا رسالته بتصعيد لافت، رافضًا الزج باسمه في ملف المدرب جوميز، مؤكدًا أن الله وحده يعلم الحقيقة، قبل أن يوجه رسالة مباشرة لعبدالعزيز قائلًا: "متطلعش تقول أي كلام عني وأنت متعرفش حاجة، وركز في شغلك، بدل ما كل فرقة تمسكها تفشل وتمشي بعدها".