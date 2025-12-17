مباريات الأمس
قرار صادم ضده.. تفاصيل مشادة أحمد عبد الرؤوف مع لاعب الزمالك في المران

كتب : محمد خيري

10:52 ص 17/12/2025
    شيكو بانزا وعمر جابر ثنائي الزمالك
    الزمالك 2
    أحمد عبدالرؤوف
    أحمد عبدالرؤوف (1)
    أحمد عبدالرؤوف
    أحمد عبدالرؤوف
    أحمد عبدالرؤوف
    أحمد عبدالرؤوف

كشف مصدر مطلع أن تدريبات نادي الزمالك اليوم شهدت مشادة كلامية بين أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، وأحمد حمدي لاعب الفريق، بسبب حالة الغضب التي يعيشها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن أحمد حمدي يشعر بحالة من الضيق الشديد نتيجة عدم مشاركته في المباريات، رغم التزامه الكامل في التدريبات وانتظامه مع الفريق، خاصة أنه واصل الحضور بانتظام رغم زواجه منذ أيام قليلة فقط.

وأضاف أن اللاعب تحدث مع المدير الفني للاستفسار عن أسباب ابتعاده عن المشاركة، متسائلًا عما إذا كان الأمر مرتبطًا بعدم تجديد عقده، إلا أن المدير الفني طالبه بالتركيز داخل الملعب فقط، وهو ما أغضب اللاعب وتسبب في توتر الأجواء بين الطرفين، وعلى أثره تقرر أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة.

وأشار المصدر إلى أن أحمد حمدي أصبح قريبًا بشدة من الرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل عدم توصلِه لاتفاق مع جون إدوارد المدير الرياضي، إلى جانب وجود حالة من التجاهل للاعب خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أحمد حمدي أحمد عبد الرؤوف

