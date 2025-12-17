طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مبادرة لخفض الأسعار من خلال منافذ الوحدة المحلية لمركز الداخلة.

قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إن المنافذ جرى تنفيذها في مدينة " موط " عاصمة المركز والقرى التابعة للمركز في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وفي إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتقديم منتجات طازجة بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الحرة في المحافظة التي تشهد تباينًا في الأسعار من يوم لآخر.

وأكد ياسر، أن القائمة المطروحة بمنافذ الوحدة المحلية شملت بيع أسماك بلطي من مفيض مركز باريس بسعر 25 جنيها للكيلو جرام، وكيلو الطماطم بسعر 10 جنيهات، والبطاطس 12.5 جنيه، والفلفل الرومي 20 جنيهًا، بينما سجل فلفل الشطة 20 جنيهًا، والباذنجان 12.5 جنيه، إلى جانب طرح البسلة بسعر 30 جنيهًا، والجزر 15 جنيهًا، والبصل 15 جنيهًا، والخيار 20 جنيهًا للكيلو، بما يضمن توافر معظم أصناف الخضر الأساسية على مائدة الأسرة.

ولفت إلى، إنه فيما يخص الفاكهة، حددت الوحدة المحلية سعر كيلو البطاطا بـ 10 جنيهات، والبرتقال واليوسفي بـ25 جنيهًا لكل منهما، والموز بـ35 جنيهًا، فضلًا عن توفير التفاح بسعر 70 جنيهًا للكيلو، والفراولة بـ35 جنيهًا، في خطوة تستهدف إتاحة بدائل متنوعة من الفاكهة الشتوية أمام المواطنين بمستوى جودة مرتفع.

وأضاف رئيس مركز الداخلة، أن هذه الأسعار تراعي البعد الاجتماعي، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في المنافذ الحكومية وضخ كميات إضافية من السلع الغذائية، بما يسهم في ضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية، خاصة في مواسم ارتفاع معدلات الاستهلاك.