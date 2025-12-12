ملخص مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

"روح النادي".. شيكابالا يعلق على أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

تمكن فريق إنبي من تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وبهذه النتيجة تمكن فريق إنبي، من حصد أول 3 نقاط له في البطولة، فيما استمر الأهلي دون أي رصيد من النقاط.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، عمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا وأحمد رضا

خط الهجوم: محمد عبد الله، جراديشار وطاهر محمد طاهر

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: تسديدة من زياد كمال لاعب إنبي تمر بعيدة عن مرمى الأهلي.

الدقيقة 21: تسديدة من لاعب إنبي يتصدى لها سيحا حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 27: حكم المباراة يحتسب ضربة جزاء لصالح فريق إنبي، بعد عرقلة محمد شكري للاعب إنبي.

الدقيقة 28: محمد حمدي يحرز الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي.

الدقيقة 33: عرضية من محمد شكري تصل سهلة في يد حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 39: تسديدة من لاعب إنبي يتصدى حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: أحمد رضا يحرز هدف التعادل للأهلي في مرمى إنبي.

الدقيقة 47: حكم المباراة يلغي هدف الأهلي بداعي التسلل.

الدقيقة 52: رأسية من أحمد رضا تمر بجوار مرمى إنبي.

الدقيقة 60: بطاقة صفراء لأحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي.

الدقيقة 64: تسديدة من مصطفى العش لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 80: بطاقة حمراء للاعب إنبي بعد تدخل قوي على لاعب الأهلي.

الدقيقة 86: تسديدة قوية من حسين الشحات تخرج بعيدة عن مرمى إنبي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+90: تسديدة قوية من طاهر محمد تخرج أعلى مرمى فريق إنبي.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.