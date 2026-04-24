أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 827 لسنة 2026 بشأن تنفيذ طريق بطول 4.5 كم لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالمنطقة الصناعية في قويسنا بالمنوفية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ طريق بطول (4.5 كم) وبعرض ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه لربط طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية.

كما تضمنت المادة الثانية أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الوزراء، فقد ورد كتاب محافظة المنوفية رقم 734 المؤرخ 27/1/2026، مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع تنفيذ طريق بطول 4.5 كم وبمساحة (38 ف - 5 س)، وبعرض ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، لربط طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر، والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين.

والثابت من مذكرة محافظة المنوفية أنها خاطبت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابها رقم (1251) المؤرخ 14/12/2025 للموافقة على إقامة هذا المشروع.



كما أن الثابت من مذكرة محافظة المنوفية قيام الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضي المطلوب إقامة المشروع عليها بمبلغ 105 ملايين جنيه (فقط مائة وخمسة ملايين جنيه لا غير)، لحين تقدير السعر النهائي عن طريق اللجان المختصة بذلك، وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.

اقرأ أيضًا:

