أجرت وزارة الأوقاف تعديلًا على موضوع خطبة الجمعة اليوم بسبب ذكرى تحرير سيناء.

وعمّمت وزارة الأوقاف، منشورًا على جميع المديريات يفيد بالحديث عن موضوع "الأرض المباركة" في خطبة الجمعة الأولى بجميع المساجد، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير أرض سيناء.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن سيناء هي الأرض التي ارتدت حُلل الجلال، وتزينت بتِيجان الهيبة والجمال، هي الفيروز في عقد الوطن، والدرع الحصين على مر الزمن، فيها صمتت الكائنات لتسمع كلام رب العالمين، واهتزت الجبال فرقًا من هيبة الحق المبين، فترابها مِسك عبير، وتاريخها مجد أثير.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

أشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم الحديث عن "تكاليف الزواج بين المبالغة والاعتدال" في الخطبة الثانية للجمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الهدف من الخطبة هو التحذير من المبالغة في تكاليف الزواج وما يترتب على ذلك من أعباء نفسية واجتماعية ومادية، وأنها سبب مباشر في بعض ما يصل إليه الإنسان من ضغوط مؤثرة على حياته.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملّوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

