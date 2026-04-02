تقام اليوم الخميس الموافق 2 أبريل، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في بطولة الدوري المصري للمحترفين (دوري الدرجة الثانية).

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء مسار أمام نظيره القناة، ومباراة طنطا ضد بروكسي ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الدرجة الثانية.

وجاءت مواعيد مباريات دوري المحترفين اليوم الخميس كالتالي:

مسار ضد القناة - 3:00 مساء

الإنتاج الحربي ضد مالية كفر الزيات - 3:00 مساء

السكة الحديد ضد الداخلية - 3:00 مساء

بترول أسيوط ضد ديروط - 3:00 مساء

طنطا ضد بروكسي - 3:00 مساء

أبوقير للأسمدة ضد أسوان - 3:00 مساء