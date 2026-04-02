تحدث خالد جاد الله نجم الأهلي السابق عن مكاسب منتخب مصر بعد مواجهته الأخيرة أمام نظيره الإسباني استعداداً لكأس العالم المقبلة 2026.

أبرز تصريحات خالد جاد الله عن منتخب مصر

وأوضح جاد الله في تصريحات تلفزيونية أنه مندهش من ردود فعل بعض جماهير المنتخب الإسباني، خاصة فيما يتعلق بانتقاد ما نشره أحمد فتوح عبر خاصية ستوري مع لامين يامال، مؤكداً أن مثل هذه الأمور يتم تضخيمها بشكل مبالغ فيه.

وأشار إلى أن المنتخب المصري حقق عدة مكاسب من اللقاء أبرزها الخروج بنتيجة إيجابية بالتعادل أمام أحد أقوى المنتخبات عالمياً، إلى جانب التقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم مهنئاً حسام حسن واللاعبين على التركيز الكبير الذي ظهروا به.

وأضاف أن الأداء الدفاعي كان من أبرز نقاط القوة، إذ أظهر اللاعبون انضباطاً وتغطية مميزة أمام فريق يتمتع بالسرعة والمهارة.

وفي المقابل شدد جاد الله على أن المنتخب لا يزال بحاجة لتطوير الجانب الهجومي خاصة في التحولات السريعة، موضحاً أن ضيق فترات المعسكرات يمثل تحدياً أمام الجهاز الفني في معالجة هذه النقطة.

طلب خاص من نجم الأهلي قبل مونديال 2026

ودعا المدير الفني للمنتخب إلى التركيز خلال المعسكرات المقبلة على تحسين التحول الهجومي من خلال اللعب للأمام بدلاً من التمريرات العرضية أو للخلف، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق أسلوب اللعب الحديث على غرار المنتخبات الأوروبية.

كما أشار إلى أن عمر مرموش كان الأبرز في تنفيذ التحولات الهجومية خلال اللقاء في حين لم يظهر نفس الدور من أحمد سيد زيزو أو إمام عاشور أو إسلام عيسى.

واختتم جاد الله تصريحاته بالإشارة إلى وجود عناصر مميزة في الدوري المصري تستحق فرصة الانضمام للمنتخب من بينهم خالد عوض ومحمود مرعي إلى جانب توصيته بمتابعة محمد شحاتة وحامد عبد الله، مؤكداً أن نادي إنبي يعد من الأندية المميزة في العمل الكروي داخل مصر.



مصدر يكشف التفاصيل المالية لانتقال أليو ديانج لفالنسيا الإسباني

نجم منتخب إيطاليا وزوجته يتعرضان للإساءة بعد توديع كأس العالم 2026