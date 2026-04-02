المنوفية- أحمد الباهي:

انتقل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الخميس، إلى موقع حادث التصادم بمدينة السادات في تمام الساعة السابعة صباحا، فور إبلاغه بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى جامبو، في المسافة بين كمين العجيزي ومفارق التحرير، ووجود ضحايا ومصابين، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيا وتقديم الدعم اللازم.

شهد موقع الحادث حضور اللواء علاء الجاحر مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، ومدير إدارة المرور، ورئيس مركز ومدينة السادات، إذ جرت متابعة الموقف على الطبيعة والتنسيق بين الجهات المعنية.

أشارت التقارير الأولية إلى أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى جامبو، في المسافة بين كمين العجيزي ومفارق التحرير، وأسفر عن 8 وفيات و4 مصابين.

تم نقل المتوفين إلى مستشفى السادات، فيما استقبلت المستشفى 3 مصابين، ونُقل مصاب آخر إلى مستشفى منوف لتلقي العلاج اللازم.

ووجه محافظ المنوفية برفع درجة الطوارئ بمستشفيات السادات ومنوف، مع تكليف كافة القطاعات الحيوية بتقديم الدعم الكامل والتعامل الفوري مع الحالات.

وانتقل المحافظ إلى مستشفى السادات للاطمئنان على حالة المصابين، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقدم محافظ المنوفية خالص التعازي لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.