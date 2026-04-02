الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

بشروط جديدة.. اتحاد الكرة يقترب من حسم مصير حسام حسن مع الفراعنة

كتب : نهي خورشيد

04:00 ص 02/04/2026

حسام حسن ومنتخب مصر

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن توجه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة ملف تجديد عقد حسام حسن وجهازه المعاون في ظل النتائج الإيجابية التي حققها مؤخراً.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هناك حالة من الرضا داخل اتحاد الكرة تجاه أداء الجهاز الفني خاصة بعد التطور الملحوظ في مستوى منتخب مصر والذي كان آخره التعادل أمام منتخب إسبانيا.

شروط جديدة في عقد حسام حسن مع منتخب مصر

أشار إلى أن الاتجاه الأقرب داخل الاتحاد هو تجديد التعاقد مع المدير الفني، مع وضع عدد من الشروط والأهداف من أبرزها التأهل إلى كأس العالم 2030، إلى جانب الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 على الأقل.

وأضاف أن القرار النهائي لم يحسم بعد، إذ من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة في ظل وجود مقترحات بربط التجديد بنتائج المنتخب في بطولة كأس العالم 2026 خاصة حال بلوغ الدور الثاني.

نتيجة ودية مصر وإسبانيا

وكان منتخب مصر تعادل سلبياً مع نظيره الإسباني في اللقاء الودي الذي أقيم خلال فترة التوقف الدولي في مارس ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

مجموعة مصر في مونديال 2026

‎يتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
