كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن توجه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة ملف تجديد عقد حسام حسن وجهازه المعاون في ظل النتائج الإيجابية التي حققها مؤخراً.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هناك حالة من الرضا داخل اتحاد الكرة تجاه أداء الجهاز الفني خاصة بعد التطور الملحوظ في مستوى منتخب مصر والذي كان آخره التعادل أمام منتخب إسبانيا.

شروط جديدة في عقد حسام حسن مع منتخب مصر

أشار إلى أن الاتجاه الأقرب داخل الاتحاد هو تجديد التعاقد مع المدير الفني، مع وضع عدد من الشروط والأهداف من أبرزها التأهل إلى كأس العالم 2030، إلى جانب الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 على الأقل.

وأضاف أن القرار النهائي لم يحسم بعد، إذ من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة في ظل وجود مقترحات بربط التجديد بنتائج المنتخب في بطولة كأس العالم 2026 خاصة حال بلوغ الدور الثاني.

نتيجة ودية مصر وإسبانيا

وكان منتخب مصر تعادل سلبياً مع نظيره الإسباني في اللقاء الودي الذي أقيم خلال فترة التوقف الدولي في مارس ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

مجموعة مصر في مونديال 2026

‎يتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

إقرأ أيضاً:

