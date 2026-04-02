استمرار رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية بالقليوبية


كتب - أسامة علاء الدين:

08:58 ص 02/04/2026
    رفع تجمعات مياه الأمطارفي القليوبية
    رفع تجمعات مياه الأمطارفي القليوبية
    رفع تجمعات مياه الأمطارفي القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، استمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بجميع مدن المحافظة، إلى جانب طريق مصر الإسكندرية الزراعي، وطريق شبرا بنها الحر، وكافة المحاور والطرق الرئيسية، إذ واصلت فرق الطوارئ والمعدات العمل المكثف طوال الليل وحتى صباح اليوم، في إطار التعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس.

أكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن فرق العمل مستمرة في أداء مهامها دون توقف، مع مواصلة العمل على مدار 24 ساعة، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأفرع، والتعامل السريع مع أي تجمعات مياه يتم رصدها.

أشار إلى استمرار المتابعة من خلال غرف العمليات والدفع الفوري بالمعدات اللازمة، مؤكدًا أن الشركة ماضية في جهودها لحين الانتهاء الكامل من رفع تجمعات مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

