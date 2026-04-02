كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة اليوم الخميس، مع توجيه عمداء الكليات باستمرار إعمال المرونة في التعامل مع طلاب امتحانات منتصف الفصل، خاصة في حالات التأخر أو التعذر عن الحضور نتيجة تداعيات الأحوال الجوية، بما يضمن عدم تحمّل الطلاب أية تبعات خارجة عن إرادتهم.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم إتاحة الفرصة للطلاب المتضررين للتقدم بطلبات إعادة الامتحان أو تأجيله في ذات اليوم، وفق الضوابط المعمول بها.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الجامعة على مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تواجه الطلاب، وتحقيق التوازن بين انتظام العملية التعليمية ومصلحة الطلاب.

أوضح رئيس الجامعة، أن انتظام الدراسة يأتي في ضوء تحسن الأحوال الجوية على مدار اليوم، وحرصًا على عدم تعطيل اليوم الدراسي، خاصة مع محدودية أيام الفصل الدراسي الثاني وتزامنها مع عدد من الإجازات الرسمية خلال الفترة المقبلة.