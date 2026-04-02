كواليس خطة بيراميدز كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة بيراميدز رصدت ميزانية تقدر بـ2 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال رحيل فيستون ماييلي عن صفوف الفريق.

بيراميدز يدرس بدائل هجومية قبل الصيف

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن ماييلي بات قريباً من مغادرة النادي بنهاية الموسم بعد رفضه تجديد عقده، وهو ما دفع الإدارة للتحرك مبكراً لتأمين بديل مناسب يقود الخط الأمامي للفريق في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة على طاولة التعاقدات إلا أن إدارة بيراميدز لم تحسم حتى الآن اختيار المهاجم الجديد المنتظر ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة والقناة الناقلة

وعلى صعيد المنافسات، يستعد الفريق الكروي بنادي بيراميدز لمواجهة إنبي مساء الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، إذ تنطلق المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر نقل اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس مصر.

نتيجة ودية بيراميدز الأخيرة

وفي إطار الاستعدادات، حقق الفريق الكروي بنادي بيراميدز فوزاً كبيراً على فريق ليفلز أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 9-0 في مباراة ودية أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن التحضيرات للمرحلة الحاسمة من الموسم سواء في الدوري أو كأس مصر.

مصدر يكشف التفاصيل المالية لانتقال أليو ديانج لفالنسيا الإسباني

نجم منتخب إيطاليا وزوجته يتعرضان للإساءة بعد توديع كأس العالم 2026