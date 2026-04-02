بيراميدز يجهز 2 مليون دولار لتعويض رحيل ماييلي

كتب : نهي خورشيد

12:31 ص 02/04/2026

فيستون ماييلي

كواليس خطة بيراميدز كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة بيراميدز رصدت ميزانية تقدر بـ2 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال رحيل فيستون ماييلي عن صفوف الفريق.
وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن ماييلي بات قريباً من مغادرة النادي بنهاية الموسم بعد رفضه تجديد عقده، وهو ما دفع الإدارة للتحرك مبكراً لتأمين بديل مناسب يقود الخط الأمامي للفريق في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة على طاولة التعاقدات إلا أن إدارة بيراميدز لم تحسم حتى الآن اختيار المهاجم الجديد المنتظر ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى صعيد المنافسات، يستعد الفريق الكروي بنادي بيراميدز لمواجهة إنبي مساء الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، إذ تنطلق المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر نقل اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس مصر.

وفي إطار الاستعدادات، حقق الفريق الكروي بنادي بيراميدز فوزاً كبيراً على فريق ليفلز أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 9-0 في مباراة ودية أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن التحضيرات للمرحلة الحاسمة من الموسم سواء في الدوري أو كأس مصر.

