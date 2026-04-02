وزير الصحة يتابع تداعيات التقلبات الجوية.. ويؤكد: لا وفيات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا من غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة حول تداعيات موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء 1 أبريل 2026 وحتى الساعة الثالثة صباح يوم الخميس 2 أبريل 2026، في إطار المتابعة المستمرة لحالة الاستعداد بالقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير الصادر عن مركز التحكم الرئيسي بالإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة أفاد برصد 5 حالات إصابة نتيجة حوادث متفرقة مرتبطة بسوء الأحوال الجوية، التي تمثلت في شدة الرياح والعواصف الترابية وسقوط بعض الأجسام، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات وفاة خلال الفترة المشار إليها.

وأضاف أن هيئة الإسعاف تعاملت على الفور مع جميع الحالات، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجرح قطعي واشتباه ارتجاج، مع تحويل حالة واحدة لاستكمال العلاج، فيما تخضع باقي الحالات للعلاج والملاحظة وحالتهم العامة مستقرة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى رصد بعض الحوادث بمحافظتي مطروح وأسيوط دون وقوع إصابات، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، وانتشار سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، مع انعقاد غرفة الأزمات بشكل دائم لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وشدد على أهمية التزام المواطنين بالإرشادات الوقائية خلال فترات سوء الأحوال الجوية، وتوخي الحذر خاصة أثناء القيادة أو التواجد في الأماكن المفتوحة، حفاظًا على سلامتهم.