الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

حاسمة الدوري والكونفدرالية.. مباريات نارية تنتظر الزمالك في أبريل

كتب : محمد خيري

07:00 ص 02/04/2026

فريق الزمالك

يخوض فريق الزمالك سلسلة من المباريات الحاسمة خلال شهر أبريل الجاري، والتي قد تحدد ملامح موسمه سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وينافس الزمالك على بطولتين هذا الموسم، هما الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ما يجعل جدول مبارياته خلال الشهر مزدحمًا وقويًا.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق 5 مواجهات قوية، تتنوع بين منافسات الدوري ونصف نهائي الكونفدرالية، في تحدٍ كبير للاعبين والجهاز الفني.

جدول مباريات الزمالك في أبريل:

الزمالك × المصري – الأحد 5 أبريل، الساعة 8:00 مساءً

شباب بلوزداد × الزمالك – الجمعة 10 أبريل، الساعة 9:00 مساءً

الزمالك × شباب بلوزداد – الجمعة 17 أبريل، الساعة 6:00 مساءً

الزمالك × بيراميدز – الخميس 23 أبريل، الساعة 8:00 مساءً

الزمالك × إنبي – الإثنين 27 أبريل، الساعة 5:00 مساءً

الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
