حاسمة الدوري والكونفدرالية.. مباريات نارية تنتظر الزمالك في أبريل

يخوض فريق الزمالك سلسلة من المباريات الحاسمة خلال شهر أبريل الجاري، والتي قد تحدد ملامح موسمه سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وينافس الزمالك على بطولتين هذا الموسم، هما الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ما يجعل جدول مبارياته خلال الشهر مزدحمًا وقويًا.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق 5 مواجهات قوية، تتنوع بين منافسات الدوري ونصف نهائي الكونفدرالية، في تحدٍ كبير للاعبين والجهاز الفني.

جدول مباريات الزمالك في أبريل:

الزمالك × المصري – الأحد 5 أبريل، الساعة 8:00 مساءً

شباب بلوزداد × الزمالك – الجمعة 10 أبريل، الساعة 9:00 مساءً

الزمالك × شباب بلوزداد – الجمعة 17 أبريل، الساعة 6:00 مساءً

الزمالك × بيراميدز – الخميس 23 أبريل، الساعة 8:00 مساءً

الزمالك × إنبي – الإثنين 27 أبريل، الساعة 5:00 مساءً