تصدرت الفنانة ياسمين صبري التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، عقب نشرها صورًا جديدة من رحلتها للصيد.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا بين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت وهي تتجول وسط أجواء طبيعية داخل الغابة، مرتدية ملابس خاصة، عبارة عن جاكيت باللون الأخضر ونسقت معه بنطلون باللون البيج.

تعليقات المتابعين على صور ياسمين صبري

تفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصور، حيث عبر البعض عن إعجابه بالمظهر الجديد لـ ياسمين صبري، وعلقوا كالتالي: "صيادة"، "الله عليكي"، "حلاوتك في الصيد"، "بتعرفي تصطادي"، "صيادة القلوب"، "خطيرة بجد".

بينما انتقد آخرون فكرة ذهابها للصيد الطيور والحيوانات، معتبرين أن هذا الأمر تعدي على الحيوانات، وكتبوا: "كدا غلط على فكره"، "نشاط غير مستحب نشره"، "تعدي على أرواح الحيوانات".

غياب ياسمين صبري عن رمضان 2026

وغابت ياسمين صبري عن سباق دراما رمضان 2026، بعدما شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، من إخراج شيرين عادل، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه.

يذكر أن ياسمين صبري احتفلت بتصوير فيلم "مطلوب عائليًا" الذي يشاركها بطولته كريم عبد العزيز، مصطفى خاطر، من إخراج معتز التوني، وتأليف شريف الليثي، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

"آخر العنقود" مدحت صالح يظهر مع قطته.. والجمهور يعلق (صورة)





ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصورة جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي



