مدرب منتخب الكويت: نعلم جيدًا قوة منتخب مصر.. ولكن لن نتراجع أو نستسلم

علّق هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت، على مواجهة منتخب مصر المقررة غدًا، في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

وقال سوزا خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "المنتخب المصري، بغض النظر عن الأسماء التي يلعب بها، يدخل أي بطولة بهدف المنافسة على اللقب".

وأضاف: "الجميع يعرف جيدًا قوة منتخب مصر وما يملكونه من لاعبين أصحاب مستويات عالية، ونحن مستعدون للمباراة، وندرك أنها ستكون مواجهة صعبة، لكننا لن نتراجع أو نستسلم، وسنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للغاية".

وأوضح: "نأمل أن نكون في كامل جاهزيتنا غدًا، ونسعى لتحقيق الفوز، وقد جهّزنا أنفسنا لخوض اللقاء بروح إيجابية وتصميم كبير، ومعظم لاعبي الكويت سبق لهم مواجهة منتخب مصر ويعرفون بعضهم جيدًا".

وأكمل: "منتخب الكويت يضم عناصر قادرة على التسجيل من خارج منطقة الجزاء، وهو ما يعد نقطة مهمة يجب استغلالها، ولدينا لاعبين أصحاب خبرة في اللحظات الصعبة ويجيدون التعامل مع مختلف سيناريوهات المباريات. أتوقع مباراة تنافسية متقاربة وسنسعى لتقليل الفرص الإيجابية لمصر حتى نمنعهم من الوصول إلى مرمانا".