حلمي طولان: الشعب المصري راضٍ عن أدائنا.. وجاهزون لضربة البداية

كشف حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الوطني الثاني، استعدادات الفراعنة لضربة البداية في كأس العرب، بمواجهة الكويت غدًا الثلاثاء.

وقال حلمي طولان خلال المؤتمر الصحفي قبل قليل: "تم تكوين هذا المنتخب فجأة، وتم اختياري من قبل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صدفة، لأنني عضوٌ في اللجنة الفنية باتحاد الكرة، وكان يجب علينا اختيار جهاز فني للمنتخب قبل 1 سبتمبر".

وأكمل: "اخترنا مجموعة من المدربين ورشحناهم للمهندس هاني أبو ريدة، وقال: مش هينفع نجيب مدير فني لفترة بسيطة 3 أو 4 شهور وبعدين يمشي، وتم اختياري لتلك المهمة لمدة 3 شهور لغاية لما تنتهي بطولة كأس العرب، وهرجع تاني للجنة الفنية بالاتحاد".

وأضاف: "بدأنا نشتغل وعملنا إعدادًا جيدًا جدًا، ساعدنا فيه بشكل كبير المهندس هاني أبو ريدة، ولعبنا مع تونس والمغرب والبحرين والجزائر، إعداد جيد، وقدرتنا على تكوين فريق في أيام معدودة بشكل كويس أوي".

وأوضح: "سعيد بتواجد لاعبين كبار مثل عمرو السولية قائد الفريق، ومحمد النني، دول ساعدوني بشكل كبير جدًا، واللاعبون اللي تم اختيارهم عندهم الرغبة إنهم يظهروا بشكل كويس، ودرجة الاستيعاب بتاعتهم كانت عالية جدًا، وده ساعدني بشكل كبير أوي إن الفريق يظهر بشكل كويس أوي في فترة الإعداد".

واختتم تصريحاته: "الشعب المصري كان راضيًا عن أداء ومستوى المنتخب خلال فترة الإعداد، وأنا كمدير فني للمنتخب، ومعايا فريق محللين ومحللي أداء، استطعنا أن نرى أداء المنتخبات في المجموعة بشكل كويس أوي، وعملنا تحليل كامل لكل الفرق، وبإذن الله إحنا مستعدين كويس".

وشدد في تصريحاته: "رغم أن عمر الفريق لم يتجاوز 3 أشهر، إلا أن ثقتي كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء جيد والوصول لمراحل متقدمة، وهناك منتخبات تعمل منذ 4 سنوات مثل المغرب والجزائر وتونس".

واختتم تصريحاته: "مستعدين كويس، وثقتي كبيرة جدًا في مجموعة اللاعبين، وعارف قدراتهم كويس، وقادرون على صناعة تاريخ جيد في هذه البطولة".