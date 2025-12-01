أعرب أحمد حسن، في تصريحاته عبر قناة الكاس، عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها اللاعب أحمد عاطف، مؤكدا أنه فوجئ بكمّ الكلام الذي خرج منه دون أي فائدة، رغم حرص الجهاز الفني على جميع اللاعبين باعتبارهم "أشقاء قبل أن يكونوا لاعبين"، على حد قوله، وسعيهم الدائم لإظهارهم بصورة جيدة.

وأوضح أحمد حسن أن الجهاز كان يقدر رغبة أحمد عاطف في الاستمرار، لكن الأمور الفنية تفرض وجود بدائل تحسبا للإصابات أو لأي ظروف طارئة، مشيرًا إلى أن اللاعب إسلام سمير كان متواجدا تحسبا لمثل هذه المواقف، خاصة وأن احتمالية تعرض أي لاعب لإصابة تُبعده عن البطولة كاملة تبقى واردة.

وتطرق إلى موقف المدير الفني حلمي طولان، مؤكدا أنه كان حزينا لما حدث، نظرًا للتعامل الإنساني الذي أبداه مع اللاعب، حيث قبّل رأس أحمد عاطف في الصباح وأكد له أنه جزء من الفريق كغيره من اللاعبين، وأضاف أن مروان حمدي كان متواجدا طوال الفترة الماضية في جميع المعسكرات لمدة ثلاثة أشهر، ويُعتمد عليه بشكل أساسي.

وواصل أحمد حسن حديثه إن الجهاز الفني لم يقصر مع أحمد عاطف مطلقا، إلا أنهم فوجئوا بخروجه بتصريحات إعلامية دون إذن، وهو ما اعتبره إساءة لنفسه قبل أي شيء، لأنها تؤثر على زملائه وعلى المنتخب ككل، مرجعا ذلك إلى قلة الخبرة ورغبة طبيعية لدى اللاعب في التعبير عن انفعاله.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد عاطف كان يعلم مسبقا قبل السفر من مصر باحتمالية تغييره، وأن عودته إلى مصر كانت متوقعة، لأن بقائه وسط زملائه بعد ما حدث لن يكون الخيار الأفضل، وأكد أحمد حسن أنهم حاولوا الحفاظ على اللاعب، لكن كان من الأولى أن يلتزم بتعليمات الجهاز، مشيرا إلى أن ما حدث قد وقع بالفعل، وعلى اللاعب تحمل نتيجة تصرفاته.