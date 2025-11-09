علق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عمرو الحديد، على تتويج المارد الأحمر بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك اليوم، في نهائي كأس السوبر المصري.

وحقق المارد الأحمر الفوز اليوم الأحد على حساب الزمالك، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ملعب "هزاع بن زايد"، في نهائي السوبر المصري.

وقال الحديدي في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الآن علامات ياس توروب، لم تظهر بشكل كامل مع الأهلي، لكن أهم الفريق في مباراة اليوم أمام الزمالك، هو استعادة روح الفانلة الحمراء".

وأضاف: "توروب نجح في تهيئة أحمد سيد زيزو بشكل كامل لخوض مباراة اليوم، إبعاده عن الضغوط، وأعتقد أن هناك مكالمة سرية قد تكون جمعت بين رئيس النادي محمود الخطيب وزيزو قبل اللقاء، لإزالة الضغط من عليه".

وتابع: "خط دفاع الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية اليوم، نجحوا في إيقاف خطورة نادي الزمالك بشكل كامل، ساعد على ذلك ثنائي الوسط الأهلي مروان وديانج، خاصة في ظل المستوى الجيد الذي ظهر به الثنائي في اللقاء".

وواصل: "ياسين مرعي مدافع الأهلي، إذا استمر على هذا التطور في الأداء، سيصبح خلال الفترة المقبلة واحدا من أفضل المدافعين في مصر".

وأكمل: "من وجهة نظري زيزو هو نجم المباراة ويحصل على تقييم 10 من 10، بسبب مستواه الفني المرتفع في اللقاء، بالإضافة إلى تحمله كافة الضغوط التي تعرض لها خلال اللقاء".

واختتم الحديدي تصريحاته: "أمنح جماهير الأهلي 10 من 10، لدعمهم المتواصل للفريق وبالأخص الوقوف بجوار اللاعبين طوال أوقات المباراة".

