كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

"دايمًا".. مرتجي يعلق على فوز الأهلي أمام الزمالك

كتب : مصراوي

09:05 م 09/11/2025
أبدى خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك وتتويجه بلقب السوبر.

وكتب مرتجي عبر حسابه بمنصة إكس عقب المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد:"الأهلي دايماً سوبر".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي كان قد فاز على الزمالك بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أُقيمت في دولة الإمارات.

