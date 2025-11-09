"دايمًا".. مرتجي يعلق على فوز الأهلي أمام الزمالك

تعليق مثير من الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

نادر شوقي يوجه رسالة لزيزو بعد التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي

أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

أبدى خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك وتتويجه بلقب السوبر.

وكتب مرتجي عبر حسابه بمنصة إكس عقب المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد:"الأهلي دايماً سوبر".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي كان قد فاز على الزمالك بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أُقيمت في دولة الإمارات.

اقرأ أيضًا:

من الزمالك إلى الأهلي.. أبطال 22 نسخة من كأس السوبر المصري

نادر شوقي يوجه رسالة لزيزو بعد التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي