تغنى الإماراتي عامر عبدالله مذيع قناة أبو ظبي الرياضية، بهدف الأهلي الأول في مرمى الزمالك، الذي أحرزه أشرف بن شرقي، في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

وكان أشرف بن شرقي، سجل الهدف الأول للمارد الأحمر في مرمى الزمالك، بعد تمريرة مميزة من أحمد سيد زيزو، ليمنح المارد الأحمر التقدم في اللقاء.

وبعد تسجيل بن شر قي هدف الأحمر، خطف عامر الأنظار بتعليقه على الهدف، قائلا: "هى بالذكاء الاصطناعي الأهلاوي، الأهلي هو المانشيت، الأهلي عنده ذكاء اصطناعي قبل اختراعه"، في إشارة إلى أن من صنع الهدف الأول لاعب الزمالك السابق وسجله هو بن شرقي لاعب الزمالك السابق أيضًا.

ويعد هذا هو الهدف الثاني لأشرف بن شرقي في مرمى الزمالك، بعدما نجح في تسجيل هدف في مباراة الفريقين، بالدور الثاني خلال الموسم الماضي.

ويذكر أن الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، انتهى بتقدم المارد الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه بن شرقي قبل نهاية الشوط بدقائق قليلة.

