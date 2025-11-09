مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

2 1
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. التشكيل الرسمي

كتب : محمد خيري

04:11 م 09/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (1)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
  • عرض 11 صورة
    خوان بيزيرا يعلن غيابه عن مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الزمالك (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الزمالك (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الزمالك (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي يتنافسها خلالها على لقب كأس السوبر المصري.

ملخص مباراة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر:

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند 05:30 مساء اليوم الأحد.

تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية.

خط الوسط الهجومي: أحمد السيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بنشرقي.

المهاجم: نييتس جراديشار.

تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي نهائي كأس السوبر المصري مباراة الأهلي والزمالك السوبر المصري بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك مباشر مباراة الأهلي والزمالك مباراة القمة أبو ظبي الرياضية دبي الرياضية أون سبورت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. التشكيل الرسمي
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر