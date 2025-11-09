لحظة بلحظة.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. التشكيل الرسمي
كتب : محمد خيري
زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي يتنافسها خلالها على لقب كأس السوبر المصري.
ملخص مباراة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر:
موعد مباراة الأهلي والزمالك
الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند 05:30 مساء اليوم الأحد.
تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:
حارس المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية.
خط الوسط الهجومي: أحمد السيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بنشرقي.
المهاجم: نييتس جراديشار.
تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.
خط الوسط : محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.
خط الهجوم : ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا
ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.