كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

1 1
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

قرار مفاجيء من مدرب بيراميدز قبل مباراة سيراميكا كليوباتر بكأس السوبر

كتب : مصراوي

02:37 م 09/11/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

منح الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة كرونوسلاف يورشيتش الرباعي الدولي بفريقه محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه وأحمد الشناوي راحة من مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا عند 02:45 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وحصل محمد الشيبي على راحة في ظل انضمامه لصفوف منتخب المغرب، وكذلك فيستون ماييلي الذي ينضم لمعسكر منتخب الكونغو الديمقراطية، وبلاتي توريه الذي يتضم لمعسكر منتخب بوركينا فاسو.

فيما حصل الشناوي على راحة خاصة وأن اللاعب سينضم صباح غد لمعسكر المنتخب الوطني الأول المقام بمدينة العين في الإمارات.

وكان بيراميدز قد خسر مباراة دور نصف النهائي على يد نظيره الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل.

للمرة الأولى.. زيزو في مواجهة جماهير الزمالك وتدخل أهلاوي لدعمه

فأل خير للزمالك.. 7 معلومات عن ستاد محمد بن زايد قبل نهائي السوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز سيراميكا كليوباترا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري

