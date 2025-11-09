قرار مفاجيء من مدرب بيراميدز قبل مباراة سيراميكا كليوباتر بكأس السوبر

من الزمالك إلى الأهلي.. أبطال 22 نسخة من كأس السوبر المصري

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

منح الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة كرونوسلاف يورشيتش الرباعي الدولي بفريقه محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه وأحمد الشناوي راحة من مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا عند 02:45 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وحصل محمد الشيبي على راحة في ظل انضمامه لصفوف منتخب المغرب، وكذلك فيستون ماييلي الذي ينضم لمعسكر منتخب الكونغو الديمقراطية، وبلاتي توريه الذي يتضم لمعسكر منتخب بوركينا فاسو.

فيما حصل الشناوي على راحة خاصة وأن اللاعب سينضم صباح غد لمعسكر المنتخب الوطني الأول المقام بمدينة العين في الإمارات.

وكان بيراميدز قد خسر مباراة دور نصف النهائي على يد نظيره الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل.

