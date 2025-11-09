بالأرقام.. ماذا قدم توروب وأحمد عبدالرؤوف مع الأهلي والزمالك؟

من الزمالك إلى الأهلي.. أبطال 22 نسخة من كأس السوبر المصري

لا صوت يعلو اليوم الأحد فوق صوت نهائي كأس السوبر المصري، والذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

لقاء اليوم سيكون تحدي خاص خارج المستطيل الأخضر، بين المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، والمدرب أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للزمالك.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام الثنائي في الفترة الماضية مع الفريقين كالتالي:

ييس توروب المدير الفني للأهلي

تولى المسؤولية الفنية للنادي الأهلي في الثامن من شهر إكتوبر الماضي، وقاد الفريق في 6 مباريات، فاز في 4، وتعادل في مباراتين، سجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف وتلقي 3 أهداف.

المباراة الأولي ضد أيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا وفاز 1-0

المباراة الثانية ضد الاتحاد السكندي بالدوري وفاز 2-1

المباراة الثالثة ضد أيجل نوار بدوري الأبطال وكرر الفوز 1-0

المباراة الرابعة ضد بتروجيت وتعادل 1-1

المباراة الخامسة ضد المصري البورسعيدي وتعادل 0-0

المباراة السادسة ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر وفاز 2-1

أحمد عبدالروؤف مدرب الزمالك

تول المسؤولية الفنية للزمالك مطلع شهر نوفمبر الجاري، وقاد الفريق في مباراتين فقط، حقق فيهما الفوز، سجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف واستقبل هدف.

المباراة الأولى كانت ضد طلائع الجيش بالدورى وفاز الزمالك 3-1

المباراة الثانية ضد بيراميدز بكأس السوبر وانتهت بالتعادل السلبي ومن ثم الفوز بركلات الترجيح (4-5).

