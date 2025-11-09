للمرة الأولى.. زيزو في مواجهة جماهير الزمالك وتدخل أهلاوي لدعمه

"اللي عنده إصرار يهزم اللي ليه أنصار".. تعليق ناري من عمرو أديب على نهائي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب نهائي كأس السوبر المصري اليوم الأحد.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

زيزو في مواجهة جماهير الزمالك

وهناك قمة أخرى تنتظرها الجماهير بين أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وناديه السابق وجماهير الزمالك، للمرة الأولى منذ الانضمام للفريق الأحمر.

أحمد سيد زيزو، انضم للنادي الأهلي مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الأبيض، ورفضه التجديد.

زيزو غاب عن مواجهة الأهلي الماضية أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب تعرضه للإصابة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك عدد من الجلسات عقدها الجهاز الفني ولاعبون مع زيزو في الساعات الماضية، من أجل تهيئته نفسيا لهذه المواجهة، وطالبوه بضبط النفس حال تعرضه للسباب والتركيز والرد في الملعب فقط.

في المقابل، جماهير الزمالك تترقب مواجهة اللاعب خاصة وأن هناك حالة من الغضب الشديد تجاهه، ووجهوا الهتاف ضده في بداية الموسم الحالي، وهو ما عرضهم وقتها للعقوبات من جانب رابطة الأندية المصرية.

