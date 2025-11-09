مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

للمرة الأولى.. زيزو في مواجهة جماهير الزمالك وتدخل أهلاوي لدعمه

كتب : محمد خيري

11:58 ص 09/11/2025
تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب نهائي كأس السوبر المصري اليوم الأحد.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

زيزو في مواجهة جماهير الزمالك

وهناك قمة أخرى تنتظرها الجماهير بين أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وناديه السابق وجماهير الزمالك، للمرة الأولى منذ الانضمام للفريق الأحمر.

أحمد سيد زيزو، انضم للنادي الأهلي مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الأبيض، ورفضه التجديد.

زيزو غاب عن مواجهة الأهلي الماضية أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب تعرضه للإصابة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك عدد من الجلسات عقدها الجهاز الفني ولاعبون مع زيزو في الساعات الماضية، من أجل تهيئته نفسيا لهذه المواجهة، وطالبوه بضبط النفس حال تعرضه للسباب والتركيز والرد في الملعب فقط.

في المقابل، جماهير الزمالك تترقب مواجهة اللاعب خاصة وأن هناك حالة من الغضب الشديد تجاهه، ووجهوا الهتاف ضده في بداية الموسم الحالي، وهو ما عرضهم وقتها للعقوبات من جانب رابطة الأندية المصرية.

اقرأ أيضا:
لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك زيزو جماهير الزمالك أحمد سيد زيزو نادي الزمالك مباراة القمة نهائي السوبر المصري

